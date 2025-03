Ploegmaat van Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Liever hij dan ik"

Tadej Pogacar slaagde er niet in Milaan-Sanremo te winnen. Zijn rechterhand en ploegmaat Vegard Stake Laengen kwam als allerlaatste over de finish.

Het was hard werken voor de ploeg van Tadej Pogacar. Vegard Stake Laengen werkte zich uit de naad voor de wereldkampioen, maar dat was niet genoeg voor zijn ploegmaat de overwinning te bezorgen.

Hij ging mee tot de Capo Berta. “Feit is: die eerste tweehonderd kilometer heb ik alles gedaan wat Tadej doet. Letterlijk. Dat is mijn job”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Dat is: zijn regenjasje ophalen en weer wegbrengen, bidon aangeven, op hem wachten als hij moet plassen, hem uit de wind houden als hij terugkeert van te plassen. En dat allemaal in dat rotslechte weer de eerste uren.”

Laengen rijdt al negen jaar voor UAE. Hij zag de ploeg in al die jaren serieus veranderen en evolueren. “Alleen in de Tour vorig jaar was ik er niet bij. Voorts heb ik geen zege in een grote ronde gemist van hem. Het moet zijn dat ik toch iets goed doe.”

Jaloers is Laengen zeker niet op zijn kopman. “Wel op zijn benen. Niet op de aandacht die hij krijgt. Tadej wordt werkelijk geen seconde met rust gelaten. Altijd vragen ze handtekeningen, selfies, interviews… Liever hij dan ik. Ik blijf liever in de schaduw.”