De kansen van Van Aert in De Ronde? Philippe Gilbert laat heel ander geluid horen als zijn ploeg: "Kan niet"

Haast iedereen gunt Wout van Aert zijn gloriemoment in De Ronde, maar Philippe Gilbert drukt hem op het hart wat voor een belangrijke test de E3 is. Terwijl bij zijn ploeg een ander geluid te horen was.

Mathieu Heijboer heeft in HLN laten verstaan dat ze bij Visma-Lease a Bike er hun slaap niet voor zullen laten als Van Aert vrijdag nog niet op de top van zijn kunnen presteert. In het RTL sports-programma Dans le Peloton schuift Philippe Gilbert een heel andere theorie naar voren, want tussen de E3 en De Ronde een conditionele achterstand goedmaken, is moeilijk.

"Het is een risico om geen voorbereidingskoers als Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice te rijden", kaart de ex-winnaar van Vlaanderens Mooiste al een eerste gokje van Van Aert aan. "Van der Poel heeft het vorig jaar ook niet gedaan. Van Aert heeft in de Spaanse bergen in een totaal ander klimaat vertoefd. Je moet afwachten hoe hij zich gaat aanpassen."

Van Aert een waardige tegenstander

Wel is Gilbert ervan overtuigd dat Van Aert het nog in zich heeft om een belangrijke rivaal te worden van die andere grote namen. "Hij blijft een waardige tegenstander. Het is zeldzaam dat iemand Van der Poel en Pogacar kan volgen, maar er spelen veel dingen in het hoofd. Zijn valpartijen blijven een impact hebben." Dat zijn allemaal zaken die Van Aert met zich meesleept.

Op zich mag hij na het missen van Milaan-Sanremo niet voor verrassingen komen te staan. "Hij zal alles aan Milaan-Sanremo geanalyseerd hebben." Dan zal hij ook gezien hebben dat het niveau van Van der Poel en Pogacar al ontzettend hoog ligt, terwijl hij zelf toch nog wat in het onbekende leeft. "Het vertrouwen zal nog niet ideaal zijn."

E3 al belangrijk voor Van Aert

Daarom is volgens Gilbert de E3 zo belangrijk voor Van Aert. "De top tien uit de E3 zal min of meer ook de top tien uit De Ronde zijn. Als je een foutje maakt en tweede of derde eindigt in de E3, kan je misschien de week nadien wel winnen. Je kan niet buiten de eerste tien eindigen in Harelbeke en hopen de Ronde van Vlaanderen te winnen."