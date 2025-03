Jasper Philipsen reageert opgelucht nadat valpartijen hem nekken in Classic Brugge-De Panne

Jasper Philipsen heeft in de Classic Brugge-De Panne niet kunnen sprinten voor de overwinningen. Door enkele valpartijen in het slot werd Philipsen in de slotkilometer opgehouden.

Na een zware valpartij in de slotkilometer in Nokere Koerse moest Jasper Philipsen al snel lossen op de Cipressa in Milaan-Sanremo. In de Classic Brugge-De Panne jaagde Philipsen op een derde zege op rij.

Tot sprinten kwam de kopman van Alpecin-Deceuninck echter niet. Door een reeks valpartijen in de laatste kilometers gingen heel wat toppers tegen de grond zoals Tim Merlier, Olav Kooij en Milan Fretin.

Philipsen blijft recht, maar kan niet meer sprinten

Jasper Philipsen kwam niet ten val, maar werd wel opgehouden door de valpartijen. "Door een versmalling vielen ze vooraan in het peloton, ik zat daar net achter en daardoor verloor ik de aansluiting met het peloton", reageerde Philipsen bij Sporza.

"Ik ben recht gebleven deze keer, daar ben ik wel blij om. Het was een makkelijke wedstrijd en door de omstandigheden, zoals de lichte wind, wist je dat het nerveus zou zijn in de finale. Dan hoop je dat iedereen gespaard blijft van valpartijen, maar dat was vandaag niet het geval."

"We hadden graag mee gedaan voor de overwinning, maar het positieve van vandaag is dat ik niet gevallen ben." Op naar zondag voor Philipsen, in Gent-Wevelgem wil hij ook proberen te scoren.