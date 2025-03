Lange solo of wachten? Analisten voorspellen aanpak van Van der Poel in E3 Saxo Classic

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door de afwezigheid van Tadej Pogacar is Mathieu van der Poel plots de topfavoriet voor de E3 Saxo Classic. Voert hij opnieuw een lange solo op of houdt hij toch de koersen in het achterhoofd die er nog aankomen?

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de E3 Saxo Classic na een solo van 43,7 kilometer. De toenmalige wereldkampioen zag Van Aert vallen op de Paterberg, versnelde en won met anderhalve minuut voorsprong. Van der Poel toonde zich in Milaan-Sanremo alweer bijzonder sterk, kan hij dat nummertje van vorig jaar nog eens herhalen in de E3? Op 40,4 kilometer ligt de top van de Oude Kwaremont. Durft Van der Poel daar al solo te gaan? Opnieuw lange solo van Van der Poel in de E3? Benji Naesen gelooft er in, vooral als het al een zware koers is geweest en er enkel nog favorieten overblijven. "Dat is altijd al de favoriete tactiek van Van der Poel geweest: aanval is de beste verdediging", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Sep Vanmarcke gelooft er dan weer niet in, vooral omdat het na de Oude Kwaremont vooral vlak is en er op grote wegen gereden wordt. Hij denkt dat Van der Poel zich zal willen sparen voor de Ronde en Roubaix die er nog aankomen. Oliver Naesen denkt dat Van der Poel alleen zal zijn na de Oude Kwaremont, maar dat op één iemand niet zal wachten. "Stel dat hij hoort dat Wout de dichtste achtervolger is, zal die eeuwige rivaliteit toch opspelen. Dan gaat hij niet wachten."