Jan Bakelants heeft opvallend advies voor Wout van Aert: "Zou hem een mentale opkikker kunnen geven"

Wout van Aert heeft geen hoofdrol gespeeld in de E3 Saxo Classic door slechte positionering op de Taaienberg. Jan Bakelants raadt Van Aert dan ook aan om zijn programma nog aan te passen.

Toen Mads Pedersen versnelde op de Taaienberg zat Mathieu van der Poel meteen in zijn wiel. Filippo Ganna reed nog naar de twee toe, van Wout van Aert was geen spoor. Hij zat te ver en gaf dat achteraf ook toe.

"Ik zat er net achter de scheur, positie 20 of zo. Vanaf dan was het van achteruit koersen. Ik zat vrij goed, maar voor de Taaienberg telt elke plek. Ik was niet goed genoeg om mee te zijn", zei Van Aert daar zelf over.

Moet Van Aert Gent-Wevelgem rijden?

Van Aert werd uiteindelijk vijftiende in de E3 Saxo Classic. Goed voor het vertrouwen met het oog op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is dat niet. Jan Bakelants heeft dan ook goede raad voor Van Aert.

"Hij zou er goed aan doen om Gent-Wevelgem te rijden", zei Bakelants bij VTM. "Hij kan zo nog wat extra wedstrijdritme opdoen." Die wedstrijd staat zondag echter al op het programma, waar Olav Kooij kopman is.

Toch zou het volgens Bakelants voordelen opleveren voor Van Aert. "Eens geen confrontatie met Van der Poel of Pogacar, het zou ook voor een mentale opkikker kunnen zorgen", besloot Bakelants nog.