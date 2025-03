Vraagtekens bij deelname van Belgische topper in Gent-Wevelgem: dit wordt doorslaggevend

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Classic Brugge-De Panne heeft voor wat ravage in het peloton gezorgd. Het is uitkijken wat Tim Merlier zal doen.

Drie valpartijen in de laatste vijf kilometer eisten hun tol in de Classic Brugge-De Panne. Edward Theuns maakte al bekend dat hij na zijn val past voor Gent-Wevelgem.

Nochtans maakt onze landgenoot deel uit van de sprinttrein van Jonathan Milan. Hij heeft echter te veel schaafwonden en kneuzingen opgelopen. De meest irritante schaafwonden zitten aan zijn vingers.

Ook Tim Merlier kwam ten val in De Panne. Hij zal echter pas vandaag beslissen of hij deelneemt aan Gent-Wevelgem, zo klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Europese kampioen heeft heel wat schaafwonden opgelopen, maar moest ook een wonde aan de knie laten hechten in het ziekenhuis en die zou wel eens de grote struikelblok kunnen worden.

Volgens de krant zal Merlier een testrit met de fiets doen vandaag en dan beslissen of hij zondag aan de start staan van Gent-Wevelgem. Fingers crossed dus.