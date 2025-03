Hij was een belangrijke pion voor Soudal Quick-Step in de klassiekers: bikkelhard verdict na valpartij in de E3

Soudal Quick-Step heeft hem in huis gehaald voor de klassiekers, maar een bikkelhard verdict zorgt er nu voor dat Dries Van Gestel veel van die klassiekers aan zijn neus voorbij ziet gaan. Dat is het gevolg van zijn val in de E3.

Van Gestel was op papier een versterking voor de klassieke kern van Soudal Quick-Step, want op zijn dertigste kent hij het klappen van de zweep wel in de klassiekers. Zijn beste resultaat ooit in die wedstrijden was een derde plaats in Gent-Wevelgem in 2022. Die wedstrijd zal dit weekend moeten doorgaan zonder Van Gestel op de startlijst.

Hij was één van de renners van Soudal Quick-Step die vroeg in de E3 Saxo Classic ten val kwamen. Samen met twee ploegmaats werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verdict is zwaar: het is meteen het einde van het voorjaar voor Van Gestel. Verschillende breuken maken het onmogelijk om in de komende weken te kunnen koersen.

Drie breuken voor Van Gestel

De nieuwkomer bij de ploeg van Jurgen Foré heeft het slechte nieuws zelf gedeeld via Instagram. Hij haalde in de eerste plaats zijn vroege val in de E3 nog eens aan. "Het verdict is hard: ik heb drie breuken opgelopen, wat betekent dat mijn klassiek voorjaar voorbij is. Ik blijf wel gemotiveerd om sterker terug te komen! Bedankt voor alle steun."

Van Gestel kijkt dus wel optimistisch aan tegen het herstel, dat is bemoedigend. Ondertussen krijgt hij ook veel ondersteunende reacties van personen uit de wielerwereld. Onder meer bondscoach Serge Pauwels en ploegmaats als Casper Pedersen, Ilan Van Wilder en Maximilian Schachmann steken hem een hart onder de riem.

Soudal Quick-Step moedigt comeback van renner aan

Het officiële account van Soudal Quick-Step is er ook meer dan van overtuigd: "Je zal sterker terugkomen, Dries!"