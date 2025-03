Hun verhaal en motivatie is zéér verschillend: Wout van Aert en Tim Merlier hakken definitief de knoop door over Gent-Wevelgem

Belangrijk nieuws voor de organisatie van Gent-Wevelgem, want met Wout van Aert en Tim Merlier hebben twee van de meest prominente Belgen beslist of ze meedoen. Bij Merlier is het een 'ja' geworden, Van Aert blijft bij 'neen'.

Visma-Lease a Bike en Soudal Quick-Step hebben hun selectie bekendgemaakt voor Gent-Wevelgem en zo weten we meteen ook welk besluit Wout van Aert en Tim Merlier genomen hebben. Over hun plannen bestond twijfel, vanwege heel verschillende redenen. Bij Van Aert heeft het met zijn vorm te maken, bij Merlier met zijn val in de Classic Brugge-De Panne.

Wout van Aert eindigde na een anonieme E3 Saxo Classic vijftiende en had niet voor het eerst dit jaar moeite met het positioneren. Dat zagen we al vaker in sprints. Als hij er ook in de klassiekers last mee blijft hebben, wordt het problematisch. Het zou dan geen onlogische stap zijn om nog zoveel mogelijk koersritme te proberen opdoen richting Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Aert verandert zijn plan niet

Van Aert zou Gent-Wevelgem bij op zijn programma kunnen zetten maar hij staat erom bekend zich heel vaak vast te houden aan het initiële plan. Dat gaan Van Aert en zijn ploeg ook deze keer doen. Gent-Wevelgem stond niet op zijn programma en dat blijft onveranderd. Visma-Lease a Bike stuurt zondag Kooij, Campenaerts, Benoot, Vermote, McLay, Jorgenson en Van der Sande naar de Vlaamse koers.

De deelname van Tim Merlier aan Gent-Wevelgem is in principe logisch. Merlier staat nog niet op de erelijst maar blijft in dit type wedstrijden één van de beste kansen van Soudal Quick-Step op een klassieke zege. Alleen was Merlier in de Classic Brugge-De Panne één van de vele slachtoffers die betrokken waren bij stevige valpartijen.

Merlier is voldoende hersteld

Merlier blijkt voldoende hersteld om mee te rijden, want hij zit samen met Magnier, Lampaert, Lamperti, Vangheluwe, Van Lerberghe en Vervaeke in de selectie voor Gent-Wevelgem.