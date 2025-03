Zonder Van der Poel de logica gerespecteerd: sterke Pedersen opnieuw op zijn troon, verschillende Belgen leggen Roglic vuur aan de schenen

Zonder Van der Poel op de startlijst heeft Gent-Wevelgem een logische winnaar gekregen: Pedersen. Het is lang niet voor het eerst dat de sterke beer van Lidl-Trek kan juichen in Wevelgem. Enkele knappe Belgische prestaties konden vandaag gespot worden in Catalonië.

Gent-Wevelgem

Door een samensmelting van twee groepjes kleurden negen renners de beginfase van Gent-Wevelgem. Dat waren Oliveira, Sütterlin, Maisonobe, Walker, Haller, Leroux, Brunel, Blume Levy en Vercouillie. Wegens het waaiers trekken in De Moeren verloren de vluchters al een deel van hun voorsprong. Pedersen oogde dan al enorm sterk.

Bij Lidl-Trek zullen ze tevreden hebben toegekeken, bij Lotto niet. Bij De Lie treedt er maar geen beterschap op: hij moest opgeven. Op de Plugstreets lagen er mogelijkheden om de oversteek naar voren te maken. Dat deden onder andere Pedersen, Livyns en Campenaerts. Pech was er voor Philipsen en Kooij, met respectievelijk een lekke band en een val.

Ook Kooij zou weinig verrassend opgeven. Op de laatste meters van de tweede keer Kemmelberg vond Pedersen het tijd om zijn duivels te ontbinden. De Deen smeerde het peloton met een straffe inspanning twee minuten aan de broek. Die kloof een klein beetje reduceren ging nog wel, maar voor het overige was het peloton niet opgewassen.

De logica is zo gerespecteerd: Pedersen was vrijdag al de tweede sterkste in de E3, na de oppermachtige Van der Poel. Pedersen wint voor de derde keer in zijn carrière en voor de tweede keer op rij Gent-Wevelgem. In de sprint voor de tweede plaats geraakte Philipsen ingesloten. Merlier troefde nog nipt Milan af en mag zich op het podium tussen beide mannen van Lidl-Trek zetten.

Ronde van Catalonië

In de Ronde van Catalonië hebben verschillende Belgen zich van hun beste kant laten zien. Ze kwamen wel te laat om leider Roglic ervan te weerhouden nog een kers op de taart te zetten. De Sloveen verzekerde zich met een solo van de eindzege. De Plus en Van Eetvelt werden op 14 seconden tweede en derde. Enkele tellen later kwam een volgende groep over de finish. Moniquet reed als vijfde over de streep.

La Roue Tourangelle

Gerben Thijssen is dan weer naar de derde plaats gesprint in La Roue Tourangelle. De winst was voor Erlend Blikra.

Tour du Bocage et de l'Ernée 53

In deze Franse tweedaagse heeft de Belg Emil Siegers rit 2b gewonnen. Een landgenoot juichte ook in het eindklasssement: Thibaut Van Damme verspeelde de eindzege wel aan Edouard Claisse.