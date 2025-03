Meer aan de hand bij Van Aert? Wuyts en Pauwels onthullen probleem dat "wereld van verschil" maakt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert maakte seizoen nog geen verpletterende indruk en kon nog niet winnen. Onder meer zijn zware valpartijen van vorig jaar zouden dan toch een rol spelen.

Op 31 maart staat de teller qua overwinningen van Wout van Aert nog altijd op nul. In de Ronde van Algarve werd hij tweede in de tijdri, enkel zijn ploegmaat Jonas Vingegaard kon zijn tijd nog scherper stellen.

Van Aert werd ook nog twee keer zevende in de Ronde van de Algarve, maar eindigde verder nog niet in de top tien. In de Omloop Het Nieuwsblad (elfde) en de E3 Saxo Classic (vijftiende) deed Van Aert nog niet mee voor de zege.

Zitten valpartijen nog in het hoofd van Van Aert?

Het is van 2020 geleden, toen het seizoen half maart onderbroken werd door de coronacrisis, dat Van Aert zo laat op het seizoen de nul nog niet kon wegvegen. Volgens Michel Wuyts speelt ook angst daarin een rol.

"Ik heb de indruk dat Van Aert iets vroeger in de remmen gaat", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Bondscoach Serge Pauwels bevestigt dat. "Ik hoor ook die geluiden. Je mag niet onderschatten wat hij heeft meegemaakt."

"Zo’n zware valpartijen zijn traumatisch. Bij Visma-Lease a Bike zoeken ze naar oplossingen om dit psychologisch aan te pakken. Want één procent vroeger remmen, dat is een wereld van verschil", stelt Pauwels.