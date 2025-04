Michel Wuyts is héél hard voor Wout van Aert richting Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert maakte seizoen nog geen verpletterende indruk en kon nog niet winnen. En dus is de vraag of we hem de komende twee weken dan toch tussen de groten zien opduiken, al denken de analisten dat het moeilijk wordt.

Op 31 maart staat de teller qua overwinningen van Wout van Aert nog altijd op nul. Verder dan een paar ereplaatsen kwam hij nog niet in de Vlaamse klassiekers. Niet klaar tegen de Ronde? In de Omloop Het Nieuwsblad (elfde) en de E3 Saxo Classic (vijftiende) deed Van Aert nog niet mee voor de zege. En dus is de vraag: komt dat nog goed voor de Ronde van Vlaanderen? "Om mee te doen voor de overwinning komt het niet meer goed voor de Ronde van Vlaanderen", is Michel Wuyts duidelijk in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Voor een ereplaats? Dat kan nog altijd." Pas in Parijs-Roubaix top? "Het is tussen de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen heel kort dag. Het zal voor Parijs-Roubaix zijn. Dat is een aanvoelen, maar ik heb Wout van Aert al sterker van zijn berg weten komen." Volgens Serge Pauwels zullen ze het bij zijn team berekend hebben dat hij na zijn hoogtestage op zijn best zal zijn tussen de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, al is en blijft dat natuurlijk de theorie.