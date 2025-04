Philippe Gilbert laat plots totaal ander geluid horen en geeft zijn redenen: "Wout van Aert moet niet panikeren"

Wout van Aert hoeft niet te panikeren. Dat is nu het relaas van Philippe Gilbert en zo laat de oud-renner zich toch ineens toch wel uit op een heel andere manier.

Gilbert had eerst het belang van de E3 benadrukt, omdat de eerste tien in Harelbeke volgens hem ook vaak de beste tien renners zijn in de Ronde van Vlaanderen. Van Aert finishte in Harelbeke niet in de top 10. Daarna waarschuwde Gilbert ook voor problemen als Van Aert zich slecht blijft positioneren. Die indrukken maken nu bij de Ronde-winnaar van 2017 weer plaats voor optimisme.

Gilbert komt nu immers heel anders uit de hoek in Dans le Peloton, het programma van RTL Sports. "Hij moet niet panikeren", zegt hij over Van Aert. "Hij was nog altijd vijftiende en bij de beteren in zijn groep. Jorgenson reed in een groep voor hem, Wout zat tactisch geblokkeerd na de Taaienberg. Hij is dat niet gewend. Normaal is hij diegene van zijn ploeg die vooraan rijdt en moet hij niet rekenen."

Van Aert speelde ploegenspel in de E3

"Hij heeft het ploegenspel gespeeld en niet gekoerst", heeft 'Phil' oog voor het tactische spel. Hij geraakt er dus steeds meer van overtuigd dat het eindresultaat van Van Aert in de E3 Saxo Classic beïnvloed is door de tactische ontwikkelingen en niet zozeer door eventuele slechte benen. Dat maakt het al een heel ander verhaal.

Die ontwikkelingen hebben ook wel zo plaatsgevonden door de mindere positionering van Van Aert op de Taaienberg. "Ik denk dat hij zijn valpartijen met zich meedraagt, hij heeft wat angst. Dat zorgt er voor dat hij minder goed gepositioneerd zit. Maar geen paniek: hij heeft enorm hard gewerkt en de Ronde van Vlaanderen wordt een totaal andere koers."

Gilbert gelooft nog in Van Aert in De Ronde

Gilbert heeft enkele redenen om te vermoeden dat Van Aert zich dan wel volop zal kunnen tonen. "Het is een koers die veel langer is. De besten koersen dan altijd vooraan. Hij zal in positie komen om vooraan te zitten."