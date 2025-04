Remco Evenepoel hoeft hem ook dit jaar nog niet te vrezen bij zijn hoofddoel: grote concurrent doet belangrijke aankondiging

Remco Evenepoel houdt tijdens zijn herstel één zaak voor ogen: het is toewerken naar zijn hoofddoel, de Tour de France. Daar hoeft hij Joshua Tarling niet te vrezen.

De nog altijd maar 21-jarige Tarling is een tijdritfenomeen en de laatste jaren reeds één van de belangrijkste tegenstanders van Evenepoel in het werk tegen de klok. Voor de Vlaamse klassiekers heeft Evenepoel steeds grotendeels gepast, hoewel hij ze nu sowieso niet zou kunnen rijden door zijn blessure. Tarling is wel een opvallende aanwezige tijdens het klassieke voorjaar.

Na de E3 en Gent-Wevelgem rijdt hij ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Is er één koers waar hij een topresultaat voor ogen heeft? "Het mag elk van deze koersen zijn. Parijs-Roubaix ligt mij ook. Je neemt de uitslagen hoe ze komen." Waarom rijdt hij de klassiekers zo graag? "Het is gewoon druk, zwaar en stressvol. Ik hou daar wel van. Het draait om vechten voor je positie."

Remonte bij INEOS Grenadiers

Tarling is als jonge gast terechtgekomen in een topploeg in verval, want INEOS Grenadiers heeft niet bepaald de beste jaren achter de rug. De Brit merkt wel dat er een kleine remonte aan de gang is, want dit seizoen loopt het toch al een heel stuk beter. "De UAE Tour en Parijs-Nice zijn goed gegaan voor de ploeg", stelt hij tot zijn tevredenheid vast. Daarnaast zijn er de podiumplaatsen van Ganna in de klassiekers.

Tarling doet voorts een belangrijke aankondiging: hij zou in de Giro te zien moeten zijn. "Ja, hopelijk wel. De Giro ligt mij beter dan de Vuelta." Vorig jaar reed Tarling de Vuelta. Ook in 2025 zal hij dus niet de strijd aangaan met Evenepoel in de Tour-tijdritten. "Ik weet niet of ik ritten uit de Giro ga verkennen. Ik ben niet zeker of ik de tijd heb. Na de klassiekers komt de Giro er al snel aan."

Tarling verduidelijkt zijn Giro-rol

"Ik zal er voor zorgen dat ik goed kan zijn, veeleer door te werken op training dan te gaan verkennen", verduidelijkt Tarling. "Of mijn rol anders zal zijn? Niet echt, ik zal de kopman voor het klassement beschermen en de kansen grijpen."