Veel kritiek en onbegrip voor komst Tom Waes naar Vive le Vélo: "Doet pijn, maar ik begrijp dat"

Tom Waes raakte eind november betrokken in een zwaar verkeersongeval. Hij reed toen op een botsabsorbeerder aan de Kennedytunnel in Antwerpen. Nu is hij voor het eerst opnieuw in de openbaarheid gekomen.

Tom Waes raakte zwaar gewond in het ongeval en werd door de VRT ook van het scherm gehaald, omdat hij het ongeval in dronken toestand had veroorzaakt. Veel kritiek op komst Tom Waes Deze week kwam hij voor het eerst opnieuw op televisie sinds hij het ongeval veroorzaakte. Dat deed hij in Vive le vélo, leve de Ronde! bij Karl Vannieuwkerke. Heel wat mensen waren het daar niet mee eens en stuurden ook e-mails naar het programma en Vannieuwkerke daarover, onder meer van mensen die iemand verloren zijn door een dronken bestuurder. Niet goed te praten "De gevolgen zijn groot. Ik moet mijn straf nog krijgen, maar ergens heb ik mijn straf al gehad door mijn huilende vriendin en kinderen aan mijn bed te hebben zien staan", aldus Waes in het programma. "Het doet pijn, maar ik snap dat mensen geen begrip hebben dat ik ben uitgenodigd voor dit programma", was hij zichtbaar aangedaan. Ook Lotte Claes - winnares van Omloop Het Nieuwsblad en samen met Waes te zien in Kamp Waes - was geschrokken van het ongeval: "Drinken en autorijden gaan niet samen, dat kan niemand goedpraten."