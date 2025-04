Véél kritiek op belangrijke beslissing UCI: "Hypocrieter wordt het niet, hoeveel doden moeten er nog vallen?"

De voorbije jaren stonden er telkens 22 ploegen aan de start in de Giro, Tour en Vuelta. De 18 WorldTour-teams en de twee beste ProTour-teams van het voorbije seizoen, aangevuld met twee wildcards.

Het Professional Cycling Council (PCC) vroeg om een uitbreiding van het aantal teams naar 23, om zo een ambitieus team extra in het peloton te kunnen sturen. De UCI is daar op ingegaan.

Toch is niet iedereen te spreken over de zaak. Thijs Zonneveld bond de kat meteen de bel aan: "Gedurende het seizoen de regels veranderen én het peloton nog groter en onveiliger maken: classic UCI."

En hij is niet de enige met kritiek. Ook Wim Vos is kritisch in Het Nieuwsblad: "Hoeveel doden moeten er nog vallen? Straks krijgen we in de meest hectische wedstrijd van het jaar alweer meer gedrum. Hypocrieter wordt de wielerwereld niet."

Benji Naesen heeft zich ook kritisch uitgelaten over de zaak via de sociale media. Hij hekelt ook meteen de macht van de wielerbond.

The first problem with this decision is that teams fought all year in 2024 for UCI Points to earn their mandatory spot at the Tour de France.



And now suddenly, after the fact, a team that failed in that, will be given an additional wildcard. If you host a competition, it's…