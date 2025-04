Nog altijd niet helemaal hersteld: trainer onthult van welke blessures Evenepoel nog last heeft

Remco Evenepoel mag vrijdag eindelijk opnieuw koers in de Brabantse Pijl. Toch is hij nog altijd niet helemaal hersteld van zijn valpartij op training in december.

Het verdict was zwaar voor Remco Evenepoel na zijn valpartij op training in december: breuken aan zijn ribben, zijn rechterschouderblad en zijn rechterhand, kneuzingen aan beide longen en een luxatie van het sleutelbeen.

Dat was een bijzonder zware klap voor Evenepoel, vooral omdat hij in april vorig jaar ook al zwaar was gevallen in de Ronde van het Baskenland. Toen stond Evenepoel ook zo'n twee maanden aan de kant.

Schouder van Evenepoel blijft gevoelig

Vooral de rechterschouder van Evenepoel was hard geraakt. Op het Sportgala begin januari bekende Evenepoel dat er een bijkomend probleem was. "Er is een zenuw geraakt en mijn schouder is behoorlijk inactief."

Drie maanden later heeft Evenepoel nog altijd wat last van zijn schouder. "Een beetje wel, ja. Zijn schouder blijft nog altijd gevoelig. Er zijn bepaalde bewegingen die iets moeilijker gaan", zegt zijn trainer Koen Pelgrim bij Het Nieuwsblad.

"Maar dat is eerder naast de fiets. Op de fiets zelf heeft hij geen last meer." Vrijdag tijdens de Brabantse Pijl, de eerste koers in zes maanden van Evenepoel, zou hij er dus geen last meer van mogen hebben.