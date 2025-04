Waar liep het fout voor Wout van Aert? "Dat mag je dus vooral niet doen"

Wout van Aert moest in Parijs-Roubaix vrede nemen met een vierde plaats. En dat had hij zelf graag anders gezien.

Nochtans leek Wout van Aert goed bezig in de helleklassieker, maar over een strook van vijf kilometer, in en vlak na het Bos van Wallers liep het fout.

“Eerst door zijn eigen 'schuld'. Van Aert begint nog in een prima positie aan het Bos. Maar als Pogacar naar de kop gaat, zie je hem op zeker ogenblik met Pedersen vechten voor het wiel van Pogacar. Daar loopt het fout”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad.

Ofwel is hij te vriendelijk, of het kan ook wat angst zijn na de valpartijen, maar het is duidelijk dat hij geregeld in de remmen knijpt.

“Je ziet Van Aert twee seconden zijn benen stilhouden. En dat mag je dus vooral niet doen. Op die plek toegeven aan de concurrentie is fataal. Van Aert is daar het momentum kwijt, en meteen ook zijn snelheid.”

Even later doet hij het nog eens. “Weer de benen stilhouden, weer dat momentum kwijt, weer plaatsen en tijd verloren. Doet hij dat niet, moet hij Van der Poel en Pogacar misschien nog laten gaan in het Bos, maar dan kan hij wellicht wél terugkeren nadien. Dat kan nu niet.”