Opvolgers gezocht voor Pidcock en Vos: onze sterren voor epische Amstel Gold Races

Traditioneel is er op de derde zondag van april de Amstel Gold Race in Nederlands Limburg. Mathieu van der Poel is al op vakantie, maar heel wat andere wereldtoppers tekenen wel present op en rond de Cauberg. En dus krijgen we editie om duimen en vingers af te likken, bij mannen én vrouwen. Toch?

De Amstel Gold Race bestaat nog 'maar' sinds 1966, maar heeft in 58 edities al veel mooie winnaars gekend. Jan Raas, Bernard Hinault, Eddy Merckx en recentelijk Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan er op de erelijst.

Bij de vrouwen staan er met Marianne Vos, Demi Vollering en icoon Leontien Van Moorsel ook al mooie namen op de erelijst. En dus zijn we nu op zoek naar opvolgers voor Vos en Pidcock.

Mannen

De Cauberg is sinds deze editie opnieuw de laatste klim in de Nederlands Limburgse klassieker. De organisatie is sinds dit jaar ook in handen van Flanders Classics en zij keren dus een beetje terug naar het verleden met de iconische heuvel.

De start is nog steeds in Maastricht, de aankomst nog steeds in Berg en Terblijt met de Cauberg als scherprecht op twee kilometer van de streep. Daarvoor zijn er ook nog de Bemelerberg, Geulhemmerberg en een vorige passage aan de Cauberg in de laatste 22 kilometer.

Het is uitkijken naar een duel tussen twee absolute klasbakken die ook in de Tour de France hopelijk duels gaan uitvechten: Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Voor de eerste was het al een zwaar en slopen voorjaar, de tweede kwam na een lange blessure pas in de Brabantse Pijl een eerste keer piepen.

Dat leverde wel een overwinning op, dus ook Remco Evenepoel lijkt in de juiste vorm te zitten. Er zijn natuurlijk ook nog heel wat outsiders, zoals Pidcock die vorig jaar won en die andere ex-winnaar Wout van Aert.

Onze sterren:

**** Pogacar

*** Evenepoel, van Aert

** Pidcock, Nys, Healy

* Hirschi, Van Gils, Benoot, Hermans

Vrouwen

Voor de vrouwen krijgen we een koers van zo'n 157 kilometer, met op het einde het circuit met dezelfde drie gekende hellingen die meermaals moeten worden overwonnen.

Dat maakt de Gold Race een zware koers voor iedereen. En dus wordt het opnieuw uitkijken naar kleppers als Marianne Vos - die vorig jaar Lorena Wiebes pas op de streep klopte - en Demi Vollering.

Maar het kan ook een sprint worden en dan hebben we te maken met andere kleppers die het kunnen afmaken. De spanning zal sowieso groot zijn, zoveel is duidelijk.

Onze sterren:

**** Vos

*** Kopecky, Vollering

** Nieuwiadoma, Ferrand-Prévot, Van der Breggen

* Lippert, Le Court, Pieterse, Longo Borghini