Patrick Lefevere laat zich over iets uit wat Remco Evenepoel betreft: "Zelfs voor hem ..."

Remco Evenepoel won de Brabantse Pijl na een indrukwekkende machtsvertoon. Enkel Wout van Aert kon hem volgen, maar in de sprint legde hij er die zelfs op. Knap werk bij zijn rentree, zoveel is duidelijk. En wat gaat het geven met oog op de komende races?

Remco Evenepoel kon dit seizoen nog niet koersen, maar gaat er nu wel vol tegenaan in de voorbereiding op de Tour de France. Hij is eraan begonnen met de Brabantse Pijl en rijdt de komende week nog drie koersen.

Vier koersen in tien dagen

Zowel in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik komt hij met ambitie aan de start. En dat is met recht en reden, zelfs bij zijn debuut in de Gold Race als tweede koers van zijn jaar.

Rest de vraag: kan hij dat allemaal meteen aan? Patrick Lefevere wil niet te vroeg victorie kraaien: "Remco rijdt nu bij zijn comeback meteen vier zware koersen op tien dagen. Om daarna bijna meteen over te steken naar de Ronde van Romandië."

Carrosserie

"Zelfs voor een renner met een carrosserie zoals die van Evenepoel is dat veel hooi op de vork", aldus Lefevere in zijn column voor Het Nieuwsblad.

Volgens Lefevere zal Evenepoel dan ook zijn koers in de Amstel Gold Race - zijn allereerste deelname - anders gaan aanpakken dan vrijdag. "Hij zal niet zomaar wurgslang spelen." Extra troef? De komst van Maximilian Schachmann en Mattia Cattaneo volgens Lefevere.