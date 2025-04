Ruben Van Gucht heeft iets te zeggen over carrière en liefdesleven Evenepoel én stelt zich een vraag over Pogacar

Remco Evenepoel won bij zijn rentree in het peloton meteen de Brabantse Pijl. En dus is de vraag wat hij in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zal kunnen. De verwachtingen zijn hooggespannen en Evenepoel is en blijft een klasbak.

In de races die er zitten aan te komen is de concurrentie wel niet minnetjes. In de Brabantse Pijl was er nog geen sprake van Tadej Pogacar, maar de komende drie races is dat wél het geval. Een extra topconcurrent dus.

Geweldige carrière al voor Evenepoel

"Remco Evenepoel is nog maar 25 jaar en heeft al een heel erg mooie carrière gehad. Laat ons hopen dat er nog een geweldig tweede deel bij komt", aldus Ruben Van Gucht in De Tafel van Tine.

"Of hij kans maakt? We spreken over Remco Evenepoel, je mag hem nooit onderschatten. Hij gaat misschien nog wat wedstrijdhardheid nodig hebben, maar je mag hem nooit onderschatten. Ik zou hem zeker voor Luik-Bastenaken-Luik niet afschrijven."

Hoe fris is Pogacar nog?

"We zitten aan het einde van een voorjaar, hoe fris zit Pogacar nog? Die is al sinds San Remo bezig, ook al is het een man met onuitputtelijk arsenaal aan energie."

Van Gucht had ook nog wat te vertellen over de relatie van Evenepoel met Oumi Rayane: "Ze hebben hun persoonlijke watertjes doorzwommen de laatste maanden en als ze dan samen willen verder gaan, dan is ze sportief en extra-sportief een steun geweest."