Tadej Pogacar en zijn ploeg zorgen voor heuse verrassing in Aalst: "Voorraad taart flink aangevallen"

Tadej Pogacar won al de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche en reed ook knappe ereplaatsen bij elkaar in Milaan - San Remo en Parijs - Roubaix. Nu is hij meer dan klaar voor de Waalse klassiekers.

De ploeg van UAE Team Emirates-XRG verkende op zaterdag het parcours van de Amstel Gold Race, maar trok ook even naar Belgisch Limburg tijdens het oefentochtje.

Trainingstochtje

En daarbij kwamen ze ook eventjes terecht in een Hasseltse koffiebar om er een pauze te gaan houden, meer bepaald in de KingKongCoffee. En dat leverde toch wel unieke beelden op.

Iedereen in de buurt wilde uiteraard een glimp opvangen van Tadej Pogacar en zijn ploegmaten waarmee hij de komende week in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik wil gaan schitteren.

Lekkere taart

Voor zaakvoerders Gemma en Marc een heel leuke dag: "Het is niet omdat ze bekend zijn, dat we ze aan tafel bedienen. Maar dat peloton aan de toog laten staan had ook weinig zin. Voor één keer maakten we dus graag een uitzondering."

"De renners hebben bovendien onze voorraad taart ook flink aangevallen. Ze waardeerden onze eigen baksels", klinkt het in Het Nieuwsblad.