Zelfs Remco is ontploft! Ploegmaats bij Soudal Quick-Step zeggen hetzelfde over Evenepoel, met kwinkslag: "Verbaast enkel met zijn stommiteiten"

De sfeer zit goed bij Soudal Quick-Step, zeker nu Remco Evenepoel terug kan koersen. Het is dan ook geen toeval dat zijn ploegmaats al eens kunnen uitpakken met een grappige kwinkslag als het over Remco gaat.

Hiervoor moet je bij Pieter Serry zijn. Weinigen vertellen zo sappig als hij. "We hebben hard getraind op stage. Ik heb hem een paar keer zien ontploffen", zegt Serry over Evenepoel. "Hij was bang voor die inspanningen van twee en een halve minuut. Hij ging ook wel ontzettend hard, want niemand van ons kon mee. Het is goed dat hij ook een keer zichzelf tegenkomt", lacht de man die onlangs ook op de Sierra Nevada was.

"Moest ik doen wat hij doet, dan is het gedaan met coureur zijn", gaat Serry nog even door. "Die supertalenten hebben precies minder training nodig dan minder getalenteerde coureurs. Ik kan er alleen maar respect voor hebben. Hij werkt er ook wel hard voor. Je krijgt niets voor niets", zweert Serry. Het verhaal over de verrichte arbeid op training kregen we meermaals te horen.

Lachen met 'stommiteiten' Evenepoel

"Of hij mij nog kan verbazen? Hij heeft mij al zo vaak verbaasd. Moeilijk dus zeker, behalve met zijn stommiteiten", grapt Serry nog een keertje over zijn 'gouden' ploegmaat. "Ik ben soms verbaasd als hij stommiteiten doet", doet de renner van Soudal Quick-Step uitschijnen dat Evenepoel niet de meest handige is. "Wat die dan zijn? Neen, neen, dat zeg ik niet."

Met Pascal Eenkhoorn benadrukte nog een andere ploegmaat dat Evenepoel het niet allemaal zomaar in de schoot geworpen krijgt. "Hij werkt ook heel hard, hij doet dit echt niet alleen op talent. Het is hartstikke mooi om dit van op de eerste rij te beleven. Pogacar en Van der Poel beginnen ook winnend aan hun seizoen. Dat zijn renners die toch iets ander eigenschappen hebben dan veel andere renners."

Evenepoel eens zonder druk

De Nederlander merkte wel dat koersen in eigen regio Evenepoel extra motivatie gaf. Bovendien kon Remco eens ontspannen naar een wedstrijd toeleven: een zeldzaamheid. "Ik denk niet dat er veel druk was. Er werd sowieso geen verwachting uitgesproken", aldus Eenkhoorn.