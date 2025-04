Heeft valpartij toch wat meer gevolgen bij Evenepoel? Bakelants heeft geen goed nieuws

Remco Evenepoel heeft opnieuw indruk gemaakt in de Amstel Gold Race. Een valpartij zorgde echter toch voor wat schade bij de olympische kampioen.

Na zijn zege in de Brabantse Pijl was Remco Evenepoel ook een van de topfavorieten voor de Amstel Gold Race. Maar op iets meer dan 100 kilometer van de streep liep het mis voor de dubbele olympische kampioen.

Evenepoel liep een schaafwonde op aan zijn elleboog, al leek hij er weinig last van het hebben. Evenepoel kwam weer snel aansluiten in het peloton en reed ook een uitstekende finale van de Amstel Gold Race.

Pogacar was solo weggereden op zo'n 40 kilometer van de streep, maar Evenepoel haalde hem samen met Skjelmose nog terug. In de sprint begon Evenepoel iets te vroeg, Pogacar en Skjelmose kwamen er nog over.

Toch wat meer blessures bij Evenepoel?

Jan Bakelants kon na de aankomst al even spreken met Evenepoel en had toch wat nieuws over de blessures van de dubbele olympische kampioen. "De valpartij had er toch meer ingehakt dan wij op het eerste gezicht zouden denken", zei Bakelants bij VRT1.

"Hij was op zijn elleboog gevallen, wat ook zichtbaar was, maar hij was vooral vol op de rug terecht gekomen. Dan kan dat wel eens vastlopen. Ideaal is dat zeker niet", zei Bakelants nog.