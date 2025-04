Ludo Dierckxsens gelooft volop in Thibau Nys en pakt uit met een stevige verwittiging aan het adres van Remco Evenepoel

Waar is de tijd dat Ludo Dierckxsens zelf voor de animo zorgde in de koers? Mannen als Evenepoel en Nys hebben wat dat betreft wel de fakkel overgenomen.

Er is nog voldoende Belgisch talent aanwezig om eens met een stevige demarrage uit te pakken. Dat heeft Remco Evenepoel pas nog gedemonstreerd in de Brabantse Pijl. Na zijn overwinning in Overijse is het alweer vol verwachting uitkijken naar wat hij kan doen in de Amstel Gold Race. Ludo Dierckxsens waarschuwt in De Zondag wel dat die wedstrijd een heel andere bezetting heeft.

De oud-renner ziet er bijvoorbeeld een Healy bijkomen, die sterk was in de Ronde van het Baskenland. Daarnaast is er de aanwezigheid van Pogacar en zijn ploeg. UAE kan uiteraard winnen met Pogacar zelf, maar ook één van zijn luitenanten kan het afmaken. "En hou al maar rekening met Thibau Nys", oppert Dierckxsens. Hij is dus een believer in de kansen van Nys.

Rol Cauberg een troef voor Nys

"De Amstel gaat hem goed liggen. Hij is enorm explosief. Hoe hij in de GP Indurain van de Spaanse klimmers wegreed met zijn punch... De Cauberg zit terug helemaal in de finale van de koers. Dat opent perspectieven", ziet Dierckxsens het helemaal zitten. Het is enkel uitkijken of de afstand invloed heeft op de versnelling van Nys. "De vraag is wel of hij koersen van boven 200 kilometer al goed aankan."

"En wat Remco betreft: hij zal zeker een rol spelen in de finale", voorspelt Dierckxsens. "Hij zit wellicht al niet ver van de topvorm af. Hij heeft zich goed voorbereid. Ik herinner me dat hij er met zijn ploeg al bij was voor de verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad. Maar op dezelfde manier winnen als vrijdag, dat gaat tegen Pogacar niet lukken."

Evenepoel moet wat anders bedenken

Evenepoel zal dus wat anders moeten bedenken, want Pogacar wordt in principe een nog sterkere tegenstander dan Van Aert.