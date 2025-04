🎥 Biertje op het podium? Rensters kunnen er duidelijk beter mee weg dan de mannen, behalve Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij de podiumceremonie van de Amstel Gold Race krijgt de top drie een biertje. Dat zorgde dit jaar wel voor opvallende beelden.

Elk jaar weer krijgen de renners die op het podium staan in de Amstel Gold Race een biertje van de hoofdsponsor Amstel aangeboden. Maar niet iedereen gaat daar op dezelfde manier mee om.

Toen de vrouwen op het podium stonden twijfelden die duidelijk niet. De top drie zette meteen de lippen aan het glas en dronk het biertje helemaal uit.

Bij de mannen ging dat toch wat anders als je de beelden bekijkt. Remco Evenepoel, als derde kwam hij eerst op het podium, moest er helemaal niet van weten.

Ook winnaar Mattias Skjelmose liet het biertje voor wat het was. Dat was echter buiten Tadej Pogacar gerekend. De Sloveense wereldkampioen dronk het glas in twee goede teugen helemaal uit. Hij paste perfect bij het podium van de vrouwen.

“Ik drink net als Remco geen bier. Geef mij maar koekjes”, lachte de Deense winnaar van Lidl-Trek na afloop van de podiumceremonie. De beelden van beide podiums kan je hieronder bekijken.

🍺 De los vasos 'XXL' de Flandes, a las cañitas de @Amstelgoldrace. Esto ya no es lo que era



😏 Pogacar, al menos, en esto sí ha ganado hoy: (casi) de trago#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/h3ObsJWqFJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2025