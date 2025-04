Adrie van der Poel legt uit waarom slechts weinig renners nog kans maken om een Monument te winnen

Het is een opvallend gegeven in het moderne koersen. Slechts een handvol renners maken nog kans om een grote koers te winnen.

Mathieu van der Poel is goed op weg om de Grand Slam te realiseren, de vijf overwinningen in de Monumenten: Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije.

Pogacar heeft nog Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo niet afgevinkt, voor Mathieu van der Poel ontbreken nog Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Vader Adrie is ervan overtuigd dat zijn zoon dat nog kan pakken in zijn carrière.

“Het vergt een goede dag en een beetje geluk. Het is wel duidelijk dat de andere drie klassiekers hem op het lijf geschreven zijn. Ze passen beter bij zijn eigenschappen”, vertelt hij aan Bici.Pro.

Opvallend is dat slechts een handvol renners tegenwoordig nog bij de favorieten hoort om een koers te winnen. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben dit voorjaar bijna alles onder elkaar verdeeld.

“Organisatoren maken hun koersen graag steeds moeilijker en verkleinen zo het aantal favorieten en degenen die kunnen winnen. Lombardije is een prachtige race, maar ze maken hem gewoon te moeilijk. Daarmee sluit je een hoop renners, klassieke renners, uit van de strijd om succes”, vertelt Adrie van der Poel.

Rest dan natuurlijk nog de vraag wie de Grand Slam eerst zal bereiken: Pogacar of Van der Poel? “Ik denk dat het voor Tadej iets makkelijker is dan voor Mathieu. De resultaten van dit jaar in Sanremo en Roubaix laten zien dat hij in die twee koersen ook heel dicht bij de top zit. Zonder Mathieu had hij ze denk ik wel gewonnen.”