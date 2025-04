Deze renner hielp Evenepoel bijna aan de zege: "Hoop dat in Waalse Pijl en Luik ook te doen"

Na zijn overwinning in de Brabantse Pijl waren de verwachtingen over Remco Evenepoel in de Amstel Gold Race bijzonder groot. En bijna maakte hij de dubbel ook waar.

Dat hij voorin nog bij Tadej Pogacar geraakte was ook voor een groot stuk te danken aan ploegmaat Ilan Van Wilder die in de achtergrond het beste van zichzelf gaf. “In de achtervolging heb ik mijn taak perfect kunnen uitvoeren en volledig de kaart Evenepoel getrokken. Ik reed heel hard op kop. Zodoende kon Remco zich toch iets meer inhouden dan Pogacar, die helemaal alleen tegen de wind moest opboksen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Van Wilder had de indruk dat Pogacar zichzelf stuk aan het rijden was en uiteindelijk is het ook zo uitgedraaid. Skjelmose en Evenepoel dichtten het gat en met zijn drietjes spurtten ze voor de overwinning. “Ik kijk zeer tevreden terug op mijn wedstrijd. Ik heb er het beste uitgehaald. En hoop dat ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te herhalen”, hoopt Van Wilder. Remco Evenepoel heeft zijn comeback alvast niet gemist na zijn zware valpartij van begin december, toen hij op een bestelwagen van bpost botste. Dat belooft voor de (nabije) toekomst.