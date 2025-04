Ondanks het gelach van Pogacar: Ex-wereldkampioen geloofde er wel degelijk in tijdens Amstel Gold Race

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op 48 kilometer van het einde probeerde Julian Alaphilippe de Amstel Gold Race open te breken. Maar lang duurde dat verhaal niet.

Alaphilippe versnelde op de Gulperberg. Het was Tadej Pogacar himself die met de Fransman mee in de aanval trok. De volgende heuvel moest Alaphilippe alweer lossen.

De kopman van Tudor Pro Cycling moest de Sloveen laten rijden en ook aanhaken bij de achtervolgers lukte niet meer. Hij eindigde als 20ste, op meer dan 3,5 minuten.

Pogacar moest achteraf lachen met de aanval van de Fransman, maar die geloofde wel degelijk in zijn kansen, zo gaf hij mee bij Cycling Pro.

“Ik heb nergens spijt van”, klonk het. “Ik reed op gevoel en wilde vooral op Tadej anticiperen. Maar hij anticipeerde ook op zichzelf, dus het werd heel lastig voor mij. Ik voelde me goed en ik wilde nergens spijt van hebben. Ik dacht dat het een goed moment was.”

“Daarna had ik even tijd nodig om te herstellen en daarom kwam ik net wat tekort om de achtervolgende groep te volgen. Het is wat het is”, besloot hij.

