Voordeel voor Evenepoel in Luik op Pogacar? De Gendt wijst naar... Van der Poel

Woensdag staat eerst nog de Waalse Pijl op het programma, maar het is vooral uitkijken naar Luik-Bastenaken-Luik zondag. Slaagt Evenepoel er in om Pogacar daar wel te kloppen?

Krijgen we in Luik-Bastenaken-Luik eindelijk eens een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar? Evenepoel won in 2022 en 2023, Pogacar in 2021 en 2024, maar een echt duel kregen we nog nooit.

In 2021 stond Evenepoel niet aan de start van zijn val in Lombardije in 2020, in 2022 keerde Pogacar terug naar Slovenië door het overlijden van zijn schoonmoeder. In 2023 brak Pogacar onderweg zijn pols, vorig jaar stond Evenepoel niet aan de start na zijn val in het Baskenland.

Dit jaar lijkt een duel er eindelijk wel te komen, in de Amstel Gold Race kregen we al een voorproefje. Evenepoel haalde daar Pogacar terug, al is de rol van Parijs-Roubaix ook niet te onderschatten.

Betaalt Pogacar de tol van Parijs-Roubaix?

Voor Tadej Pogacar zal Parijs-Roubaix vermoedelijk meer kwaad dan goed gedaan aan zijn conditie. "Mathieu is intussen lekker op vakantie, Tadej heeft vermoedelijk enkele dagen nodig gehad om te herstellen", zegt Thomas De Gendt bij Het Nieuwsblad.

Al sluit De Gendt niet uit dat Pogacar in Luik opnieuw beter zal zijn, ook al kan dat eigenlijk niet na een periode van acht weken zware klassiekers rijden. Evenepoel is voor De Gendt zondag dan ook de topfavoriet. "Hij heeft de frisheid en de honger om te winnen. Zijn vorm is alvast stijgende."