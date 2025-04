Jonas Vingegaard laat van zich horen na hersenschudding en heeft belangrijk nieuws over potentieel duel met Evenepoel

We hebben ons allemaal afgevraagd hoe het met Jonas Vingegaard was, sinds hij een hersenschudding opliep in Parijs-Nice. De tweevoudig Tourwinnaar geeft nu zelf het antwoord.

De Tour is alleszins nog een even groot doel als voor zijn valpartij in Parijs-Nice. "Deze week was ik aan het werk in de windtunnel in Aalborg. We hebben hier voorbereidingen getroffen voor de Tour de France en met name gekeken naar de positie op de fiets. Het is belangrijk om daar mee bezig te zijn, en om niets aan het toeval over te laten."

"De focus ligt nu volledig op de Tour de France. De voorbereidingen voor deze wedstrijd zijn echt begonnen", verkondigt Vingegaard. Naast zijn hersenschudding verliet Vingegaard Parijs-Nice ook met een handblessure. Daar is nu allemaal geen sprake meer van. "Ik heb geen problemen meer met de eerder opgelopen hersenschudding of andere fysieke ongemakken."

Vingegaard niet in Romandië

Vingegaard betreurt wel dat hij de Koers naar de Zon niet kon uitrijden en daarna ook moest afzeggen voor de Ronde van Catalonië. "Maar nu train ik weer zonder problemen en binnenkort vertrek ik op hoogtestage." Dit betekent dat hij niet aan de start komt in de Ronde van Romandië, een wedstrijd die genoemd werd als mogelijke comeback.

De verwachting was dat het in die koers tot een tweestrijd tussen Vingegaard en Evenepoel zou komen. Dat zal dus niet gebeuren. Vingegaard richt zich meteen op de Dauphiné en de Tour. "Ik kijk er echt naar uit om weer te koersen. Ik heb het afgelopen jaar niet veel gekoerst, dus ik heb er echt zin in om weer te beginnen met racen."

Vingegaard met ambitie naar Dauphiné en Tour

In de Dauphiné en de Tour kijken ze vol verwachting uit naar zijn komst. "Maar eerst ga ik dus op hoogtestage om in vorm te komen. Daarna ga ik proberen deze wedstrijden te winnen."