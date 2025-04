Thibau Nys maakt analisten enthousiast door boven water te komen nadat kalf verdronken lijkt: De Wolf doet stevige voorspelling

Thibau Nys is een doorbijtertje, dat heeft hij nu wel bewezen op het hoogste niveau. Dirk De Wolf is zeker dat Nys in de nabije toekomst in aanmerking komt voor winst in de Waalse Pijl.

Dat is immers de droomkoers van Thibau Nys en bij zijn debuut is hij negende geworden. Een bemoedigende prestatie. "Ja, zeker en vast. In de Amstel, en ook in de Waalse Pijl. Hij rijdt de finale, doet goed mee en eindigt binnen de eerste tien. Laat hem nog een jaartje of twee groeien en hij doet daar mee voor winst", voorspelt Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage.

Op basis van het talent van Nys zouden velen dat zo inschatten, maar het blijft een riskante voorspelling om te doen over een renner die nog nooit in zo'n wedstrijden podium heeft gereden. Het was woensdag dan ook wel duidelijk dat Nys last had van de weersomstandigheden. "Ik dacht inderdaad dat het kalf verdronken was toen hij naar de auto ging", bekent Bakelants. "Hij vroeg precies om zijn handschoenen uit te doen."

Thibau Nys beter in de zon

Daarna kwam Nys er blijkbaar door, aangezien hij nog richting een top 10 reed. "Hij heeft zich heel goed herpakt." Had hij nog een betere uitslag gereden als de zon had geschenen? "Dat denk ik wel, ja", mengt Tom Boonen zich in de discussie. "Ik denk dat die koers door het weer zoveel lastiger is geworden. Ze hebben ook echt hard gereden heel de dag."

De invloed van zo'n hels weer hoeft niet onderschat te worden. "Alles wordt zwaarder: iedere bocht, elke optreksessie. Je kunt moeilijk eten. Dat regenvestje aan en uitdoen is echt energieverspilling." Dat is voor iedere renner al lastig en voor een jonge renner zeker. "Als je dan zoals Thibau nog weinig ervaring hebt, kost dat gewoon extra energie."

Pogacar buiten bereik

Aan Pogacar valt voorlopig niet te tippen. "Goed weer of slecht weer, sneeuw of regen: de uitslag voor de eerste plaats was dezelfde geweest", beseft De Wolf. Bakelants is het met hem eens. "We moeten serieus blijven. Pogacar was er twaalf seconden voor. Zelfs als de zon alleen voor Thibau Nys gereden had, dan had hij die twaalf seconden nog niet dichtgereden."