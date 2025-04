Visma-Lease a Bike prijst Tiesj Benoot de hemel in na opvallende actie die bol staat van karakter: "Bewonderenswaardig"

Tiesj Benoot heeft goede punten gescoord bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Hij was de beste renner van zijn ploeg in de Waalse Pijl, ondanks een valpartij onderweg.

Door de regenval in het eerste deel van de koers was het op de gladde wegen gevaarlijk voor valpartijen. En jawel, in de finale was het van dat. Onder meer Tiesj Benoot schoof onderuit op het gladde wegdek. Hij droeg ook de sporen van zijn valpartij met bloed aan zijn linkerknie (foto hierboven). Dat hield hem niet tegen om nog terug te keren in de groep die zou spurten voor de overwinning. Of voor de tweede plek, eigenlijk.

Ploegleider Arthur van Dongen zag lange tijd alles naar wens verlopen. "Het was een pittige wedstrijd. Dat kwam niet alleen door het parcours, maar ook door de regen en de kou. De controlerende ploegen hebben heel de dag een strak tempo gereden, daarom moesten veel jongens vroegtijdig afhaken. Desalniettemin vond ik dat we goed in koers zaten."

Knappe terugkeer Benoot na val

Dan kwam die valpartij van Benoot. Op dat moment dreigde Visma-Lease a Bike wel in de hoek te zitten waar de klappen vallen. "Het is jammer dat Tiesj ten val kwam en Ben Tulett bevangen raakte door de kou. Dat Tiesj er nog in slaagde terug te keren, vind ik bewonderenswaardig." Je moet het inderdaad maar kunnen opbrengen. Benoot klauterde op karakter nog naar een twaalfde plek op de Muur van Hoei.

Een prestatie waar iedereen zijn petje voor af mag doen, zeker gezien de omstandigheden. Naast die moedige prestatie van Benoot klampt Visma-Lease a Bike zich ook vast aan de veelbelovende deelname van toptalent Nordhagen. "Jørgen reed een goede koers. Dat hij in een selecte groep aan de laatste beklimming van de Muur begon, belooft wat voor de toekomst."

Geen top 10 voor Visma-Lease a Bike

Het verandert niets aan het feit dat Visma-Lease a Bike de ambities in de Waalse Pijl niet helemaal kon waarmaken. "Al met al hadden we op meer gehoopt, maar er zijn voldoende aanwijsbare redenen waarom we er niet in zijn geslaagd om een toptienklassering uit het vuur te slepen."