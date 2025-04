📷 Fans krijgen unieke kans: Wout van Aert schittert in Tour-shirt van Visma-Lease a Bike

Omdat de gele uitrusting van Visma-Lease a Bike te veel gelijkenissen toont met de gele trui, pakt de Nederlandse ploeg telkens met een ander ontwerp uit tijdens de Tour de France. Vorig jaar koos de ploeg nog voor blauw.

Dit jaar wordt er opnieuw dichter bij de roots gebleven met een zwarte uitrusting die gele accenten bevat. In die gele accenten zullen de namen van wielerfans staan en zij kunnen dan ook een plaatsje bemachtigen op dat shirt.

"Iedereen die ons speciale Tour de France-shirt aanschaft, wordt met zijn naam opgenomen in het design van het shirt dat gedragen zal worden door onder anderen Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot."

"Deze fans kunnen hun naam toevoegen door het shirt in de pre-order te bestellen 25 april t/m 30 april. Fans die het shirt in de pre-order bestellen krijgen een exemplaar met hun eigen naam erop vlak voor de start van de Tour de France."

"Met dit shirt laten we de kracht van die verbondenheid zien. Het is een eerbetoon aan iedereen die met ons meeleeft, meejuicht en mee gelooft. Samen gaan we deze zomer weer voor het hoogst haalbare", zegt Jasper Saeijs, Chief Business Officer van Visma-Lease a Bike.

This year’s Tour de France promises another epic battle, one we face together. That’s why our limited edition jersey is inspired by The Swarm: a testament to the power of unity in motion. This way we achieve what no single bee could do alone. 🐝



Your name on our limited edition… pic.twitter.com/WMIw3NiFbK