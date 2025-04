Mark Uytterhoeven vraagt dringende aanpassing van Waalse Pijl: "Kotsbeu!"

De Waalse Pijl werd beslecht in minder dan drie minuten. Enkel de slotklim op de Muur van Hoei was het zien waard voor de fans.

Het was opvallend hoe gesloten de Waalse Pijl woensdag was. Tot aan de voet van de steile slotklim op de Muur van Hoei viel er helemaal niks te beleven.

“In het begin vond ik die aankomst fantastisch”, vertelt Mark Uytterhoeven in Wielerclub Wattage. “Maar ondertussen ben ik die finish kotsbeu.”

Hij ziet mogelijkheden om een stevige aanpassing te doen. “Als ze die aankomst op de Muur van Hoei zouden weglaten, zouden we dan geen veel interessante koers krijgen?”

Ook Tom Boonen vindt het een goed idee om die slotklim te elimineren. “Want nu gaat de koers op slot omdat die aankomst zo lastig is. Maar het is niet enkel de aankomst die onder de loep moet worden genomen.”

Jan Bakelants denkt niet dat de Muur van Hoei snel uit het parcours zal verdwijnen, gewoon omdat het zo’n iconische aankomst is. “Ondertussen is de aankomst van de Waalse Pijl zo klassiek geworden dat het niet gemakkelijk is om dat zomaar te veranderen. Want ook het DNA van de koers zou daarmee veranderen”, besluit hij.