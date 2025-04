Renner van Soudal-QuickStep heeft duidelijke boodschap voor Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vorig jaar werd Mauri Vansevenant zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Die stunt overdoen lijkt haast onmogelijk dit keer.

De editie van vorig jaar mocht Mauri Vansevenant voor eigen rekening rijden. Ooit werd hij naar voren geschoven als ronderenner, maar zijn toekomst ligt naar eigen zeggen in de Ardennenklassiekers.

“Remco won deze koers al twee keer en heeft bewezen dat hij na zijn revalidatie meteen in orde is”, zegt Vansevenant in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen.

Ook al is het een klassieker van 250 kilometer, toch wordt Tadej Pogacar als de te kloppen topfavoriet aangeduid. Vansevenant zal waarschijnlijk de man zijn die Remco Evenepoel zo lang als mogelijk zal moeten bijstaan.

“Ik denk dat de koers op La Redoute zal beginnen. Of het ervoor al kan ontploffen? Dat acht ik weinig waarschijnlijk. En zelfs als dat gebeurt, zullen we proberen om net als in de Amstel de wedstrijd onder controle te houden.”

Hij heeft ook nog een duidelijke boodschap voor de winnaar van de Waalse Pijl. “Niemand is onklopbaar, ook een ongelofelijk fenomeen als Pogacar niet. Plooien doet hij ooit wel eens”, besluit Vansevenant.