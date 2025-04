Belgische fysio die Remco Evenepoel na zijn valpartij maandenlang begeleidde heeft nu wat te zeggen over zijn comeback

Na zijn valpartij op training wist Remco Evenepoel wel tot wie hij zich moest wenden. De fysio die hem al die maanden onder handen heeft genomen, is Thijs Hertsens.

Dat is geen onbekende naam in het Belgische wielrennen. Thijs Hertsens heeft in het verleden ook al samengewerkt met Remco Evenepoel, en eveneens met Wout van Aert. Het was dus geen toeval dat Evenepoel na zijn fameuze botsing met dat Bpost-busje weer bij Hertsens langsging om zo snel mogelijk beter te kunnen worden.

Remco Evenepoel had zijn rechterschouderblad, zijn rechterhand en zijn rib gebroken. Er was dus wel wat werk aan de winkel. Zijn revalidatie en fysieke voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen ging dus gepaard met een nieuwe samenwerking met Hertsens. De fysiotherapeut, gevestigd in Antwerpen, ondersteunde Remco fysiek en mentaal.

Fysio verwachtte niet dat Remco zo goed ging zijn

Thijs Hertsens getuigt bij L'Équipe over de moeilijke periode die Evenepoel heeft meegemaakt. Het was cruciaal dat de renner van Soudal Quick-Step in die momenten optimaal begeleid werd. Dat heeft Hertsens gedaan en dus is hij ook de ideale man om zijn comeback in te schatten. "Ik had verwacht dat Remco goed zou zijn, maar niet in deze mate", klinkt het.

Evenepoel trok inderdaad met veel vraagtekens naar de Brabantse Pijl, maar veegde die allemaal weg door te winnen in Overijse. Sindsdien heerst er weer een ander verwachtingspatroon rond Remco. Gelukkig is die wel vertrouwd met hoge verwachtingen. Evenepoel imponeerde ook in de Amstel Gold Race en finishte top 10 in de Waalse Pijl.

Evenepoel en Hertsens op zelfde lijn

Evenepoel heeft zelf al aangegeven dat hij verrast is door het niveau dat hij reeds haalt en dat sentiment wordt duidelijk ook gedeeld door Thijs Hertsens.