Het duel! Evenepoel lacht dat het andere tijden zijn, maar Pogacar valt steil achterover van verbazing: "Weet niet waar je het over hebt"

Komt het deze keer dan tot een echt duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar? In de Amstel was Skjelmose er nog bij vooraan en won die zelfs. In Luik verwacht iedereen een tweestrijd tussen de olympisch kampioen en de wereldkampioen.

Dat duel zat er een paar jaar geleden al aan te komen. Toen gooide een valpartij van Tadej Pogacar in het begin van de koers roet in het eten. Nu een nieuwe poging dan maar. Het zou misschien wel vergelijkbaar zijn met het legendarische duel tussen Franck Vandenbroucke en Michele Bartoli uit 1999. Sporza trachtte de twee grootste favorieten mee te nemen naar die editie.

Remco Evenepoel vindt het toch een moeilijke vergelijking. "Euh, andere tijden. Ze reden toen nog op het buitenblad naar boven", lacht de kopman van Soudal Quick-Step. "Het waren andere tijden. We zien het wel. Het zou mooi zijn om dat na te bootsen", wil hij het publiek wel plezieren. "Laat ons hopen dat het tot dat duel komt. Het zal moeilijk zijn, maar we doen ons best."

Pogacar ligt niet wakker van geschiedenis

Toen Pogacar de vraag voorgeschoteld kreeg, wist hij niet wat hij hoorde. Het is duidelijk dat hij geen man is die constant bezig is met de geschiedenis van de wielersport. Hij is natuurlijk ook nog altijd maar 26, dat vergeten we vaak. Bovendien liggen ze in Slovenië waarschijnlijk niet wakker wat een Belg en een Italiaan uitvoeren op de fiets.

"Ik weet niet wat er in 1999 gebeurd is. Ik weet niet waar je het over hebt, ik weet dus ook niet of het dit jaar hetzelfde zal zijn. Het gaat min of meer zijn zoals het elk jaar is in Luik: een lange, zware koers. Veel zal afhangen van de benen. Je moet in topvorm zijn. Er zijn enkele renners die voor de overwinning kunnen gaan", houdt Pogacar met meerdere tegenstanders rekening.

Luik-Bastenaken-Luik moeilijk te voorspellen

Op voorhand voorspellingen maken is sowieso niet eenvoudig. "Je weet nooit hoe het exact zal verlopen", beseft Pogacar.