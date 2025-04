Remco Evenepoel weet waar zijn totale offday aan ligt: "Jullie moeten niet alles verwachten van mij, ik ben geen robot"

Het is helemaal niet de Luik-Bastenaken-Luik geworden die Remco Evenepoel voor ogen had. Hij weet hoe het komt: het gebrek aan trainingskilometers de voorbije winter heeft zich laten voelen.

"Jullie moeten niet alles verwachten van mij, ik ben geen robot", geeft Evenepoel de aanwezige pers meteen een heldere boodschap aan de ploegbus in Luik. "Iedereen heeft een hele winter, ik heb nog maar anderhalve maand kunnen doortrainen." Hij presenteerde zich 's ochtends ook aan de start met een koortsblaasje. Had dat er wat mee te maken? "Neen, ik ben niet ziek."

Evenepoel neemt met het oog op de nabije toekomst een afwachtende houding aan. "Het zal dag per dag zijn. De Amstel en Luik-Bastenaken-Luik zijn koersen van zes uur. Zo'n lange inspanningen zijn zaken die je in de winter moet onderhouden. We proberen verder te werken. Ik voelde op La Redoute al dat het beste er niet ging uitkomen. Het was nog een beetje positioneren op kracht."

Geen verrassing voor Soudal Quick-Step

Toen wist hij al hoe laat het was. "Zo'n koers liegt gewoon niet. Als je goed bent, zit je overal vooraan. Bij mij was het beste eraf in het laatste uur. Ik heb dat aan de mensen in de auto meegegeven. Het was geen verrassing voor de ploeg dat het niet top is. Ik moet dit accepteren. Ik kan geen wonderen verwachten. Het wielrennen van vandaag bestaat uit heel lang trainen om in topvorm te geraken."

Die tijd heeft Evenepoel niet gehad. Nochtans waren er tot nu toe haast enkel positieve signalen. "Ik voelde het in stijgende lijn gaan en voelde me ook vandaag aanvankelijk goed. Het was enkel in het laatste uur dat de benen heel zwaar aanvoelden. Ik heb de duur van de wedstrijd moeten betalen", oordeelt Evenepoel na zijn 59ste plaats.

Evenepoel nu naar Romandië

Dinsdag staat Evenepoel al aan de start van de Ronde van Romandië. "Ik ga mijn volgende wedstrijd gebruiken om beter te worden en weer op te bouwen."