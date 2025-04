Vraagtekens bij 'waaghals' Pogacar en herhaling Amstel-scenario: "Evenepoel heeft bewezen dat hij Van Aert kan verslaan"

Durft Tadej Pogacar weer voor waaghals spelen, wetende dat Evenepoel het in zich heeft om een snelle man te verslaan aan de meet? Eric Van Lancker is er niet zeker van.

Van Lancker is ploegleider bij wielerploeg Israel-Premier Tech maar vooral één van de drie Vlamingen die na Eddy Merckx Luik-Bastenaken-Luik gewonnen heeft. Dirk De Wolf heeft zijn mening al uit de doeken gedaan als één van die andere ex-winnaars. Ook Van Lancker is in De Zondag aan bod gekomen in de aanloop naar de editie van 2025.

Hij verwacht een vergelijkbaar koersverloop met de vorige edities. "We weten hoe sterk Pogacar is en Evenepoel heeft bewezen dat hij na zijn blessure al in topvorm is. Hun teams zullen de koers hard maken." Enkele analisten raden Evenepoel aan om vooral UAE de verantwoordelijkheid te laten nemen, maar Van Lancker ziet het dus opnieuw lopen zoals in de Waalse Pijl.

La Redoute ligt Pogacar beter

Dan komt het uiteindelijk op de beklimmingen aan. "La Redoute ligt Pogacar iets beter, omdat hij dat tikkeltje explosiever is. Alleen is de vraag: durft hij het aan om daar al weg te rijden? Dat denk ik niet." Misschien zal de ervaring in de Amstel hem daarvan weerhouden en volgt de beslissing pas later. Misschien zelfs pas op de laatste klim.

"La Roche-aux-Faucons is een klim in drie trappen. Je denkt vaak dat je boven bent, maar dat is niet zo. De grote motoren kunnen daar het verschil maken. Misschien kan Evenepoel die man zijn. Het zal niet eenvoudig zijn om Pogacar eraf te rijden, maar Evenepoel heeft in de Brabantse Pijl bewezen dat hij Wout van Aert in de sprint kan verslaan."

Amstel-scenario niet onmogelijk

De uitdaging voor Evenepoel is om dat ook een keertje te realiseren tegen Pogacar. "Ik denk dat die twee elkaar waard zullen zijn en verwacht een sprint. Al sluit ik niet uit dat een derde renner zal meestrijden." Zo is een Amstel Gold Race-scenario toch niet helemaal onmogelijk.