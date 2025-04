Winnaar Pogacar geeft zijn mening over Evenepoel en laakt altijd weerkerende vraag: "Het maakt me nederig dat ik zo goed ben"

Tadej Pogacar werd op het podium niet vergezeld door Remco Evenepoel maar door twee outsiders in de personen van Giulio Ciccone en Ben Healy. Oh ja, Pogacar won uiteraard op verpletterende wijze. Of wat had u gedacht?

In het winnen van de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik in hetzelfde jaar ging enkel Eddy Merckx hem voor. Het ging op de persconferentie van Pogacar na zijn derde zege in Luik dus weer over zijn plek in de wielergeschiedenis. "Of ik besef dat ik de geschiedenisboeken aan het herschrijven ben? Ik krijg die vraag constant", rolde hij met de ogen. "Ik ben hier niet om boeken te schrijven."

Pogacar heeft het duidelijk niet zo graag over de geschiedenis en des te meer over het wielrennen anno 2025. "Ik probeer te genieten van het huidige wielrennen en niet aan iets anders te denken. Het maakt me nederig dat ik er zo goed in ben." Het moet alvast onderweg een zalig gevoel geven om nog te kunnen versnellen als de rest op de limiet zit.

Wijziging in koersgedrag Soudal Quick-Step

De mindere dag van Evenepoel bleef ook bij de winnaar niet onopgemerkt. "In het eerste deel van de koers zat Soudal Quick-Step mee vooraan in het peloton en daarna niet meer. Ik dacht dat ze misschien energie aan het sparen waren in de afdaling voor La Redoute en op het juiste moment naar voren zouden komen. Dat gebeurde niet."

"Het was ook heel hectisch in de aanloop naar La Redoute", vond Pogacar. "Misschien moet Evenepoel terug wat vertrouwen krijgen. Je vraagt hem het best, neem mijn antwoorden niet voor waarheid." Uiteraard waren de renners die mee met Pogacar op het podium konden maar al te blij met wat ze bereikt hadden. Meer zat er immers echt niet in.

Weer zo'n indrukwekkende aanval van Pogacar

"Ik zal niet zeggen dat een tweede plaats achter Pogacar hetzelfde is als een overwinning maar het geeft zeker een goed gevoel", bekent nummer 2 Giulio Ciccone. Ben Healy kwam als derde over de streep. "We hebben al zo dikwijls zo'n gigantische aanval van Tadej gezien op die beklimmingen. We probeerden terug te keren zoals in de Amstel, maar Tadej was van een ander kaliber."