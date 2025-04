Zelfs enorme dip krijgt hem niet klein, Thibau Nys denkt na of hij ooit in Luik kan winnen: "Er gaan veel emoties door mij heen"

Thibau Nys had het zelf niet gedacht maar het beste moest er voor hem nog aankomen in de Ardennen na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Hij heeft soms wel op de tanden moeten bijten maar sleepte er aan de finish in Luik een vijfde plek uit.

"Het was geweldig om mijn eerste Monument te rijden. Ik heb er van het eerste tot het laatse moment van genoten. Op La Redoute voelde ik me supersterk en had ik het gevoel dat ik nog overschot had. Daarna had een ongelooflijke dip en zat ik tegen de krachten aan. Eens ik voelde dat ik over de limiet ging, was het nog aanklampen en mijn sprint rijden", doet Thibau Nys zijn verhaal van de dag.

Het is inderdaad iets om bij stil te staan dat het nog maar zijn debuut was in Luik-Bastenaken-Luik en hij toch met zo'n uitslag naar huis kan. "Het is magnifiek dat ik nog naar een vijfde plaats kon sprinten. Er gaan veel emoties door mij heen. Die top 5 betekent heel veel voor de toekomst. Ik ben heel blij dat ik zo mijn campagne in de Ardennen kan afsluiten."

Thibau Nys toekomstig podiumkandidaat

Er bleven nu nog nipt twee renners uit de greep van de groep Nys. Als dat in één van de volgende jaren niet gebeurt, ligt een podiumplaats voor het grijpen. "Misschien zit het podium hier ooit wel in. Dat hangt van het koersverloop af. Ik ben heel tevreden met hoe het nu verlopen is. Het parcours leent zich wel tot een koersverloop dat mij goed ligt."

Nys had eerst aangekondigd dat Luik-Bastenaken-Luik de Ardennenklassieker is die mij het minst goed ligt. Daar moet hij nu misschien wel op terugkomen. "Het is toch wel beter gegaan dan ik verwacht had. Ik heb mezelf verbaasd. Hier had ik zeker op voorhand voor getekend. Of ik hier ooit kan winnen, weet ik niet. Als iemand als Pogacar aan de start staat, is dat verschrikkelijk moeilijk."

Nys binnen paar jaar ook meer ervaren

Moest die beslissen om eens thuis te blijven, dan schuift Thibau Nys weer een plekje op in de hiërarchie. Bovendien zal die laatste binnen een paar seizoenen ook wat meer ervaring hebben om op te teren.