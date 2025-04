Bruyneel zegt hoe je de teleurstellende Luik-Bastenaken-Luik van Evenepoel moet inschatten

Hij had er zeker zijn zinnen op gezet, maar Luik-Bastenaken-Luik werd een stevige ontgoocheling voor Remco Evenepoel. Johan Bruyneel zegt hoe dit ingeschat moet worden.

Tadej Pogacar won ook Luik-Bastenaken-Luik met veel overwicht op de rest van het peloton. Remco Evenepoel kwam helemaal niet voor in het debat.

“Hij was de andere grote favoriet, en ook een tweevoudig winnaar. Hij had een complete offday. Dit is niet zijn niveau”, zegt Johan Bruyneel meteen in de wielerpodcast The Move.

Op La Redoute zat Evenepoel al ver achterop, al had dat volgens Bruyneel niks met het kiezen van de juiste positionering te maken, zo gaat hij verder.

“Hij zei dat hij het laatste uur helemaal op was, maar hij kwam niet met excuses. Hij is net terug na een lange periode inactiviteit. Dan ga je ups en downs hebben. Hij gaat terugvechten, maar het is wel een teleurstelling. Ook voor het team.”

Voor Soudal-QuickStep moet dit wel een heel moeilijk moment zijn, zeker als je weet dat je binnen enkele weken al komt met het grote doel van het jaar: de Tour de France.

“Ze hebben de ploeg omgevormd van een team voor de kasseien naar een team rond Remco. Ze hebben hem goed omringd tijdens de koers, maar als je leider niet goed is, kan je er weinig aan doen. Maar kan hij richting het niveau van Pogacar? Op dit moment is mijn antwoord nee.”