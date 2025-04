Wint hij de proloog in Romandië? Evenepoel zegt perfect waar het op staat

Vandaag staat Remco Evenepoel aan de start van de Ronde van Romandië. Een rittenkoers die hem op het lijf geschreven staat.

Van vandaag tot en met zondag staat de Ronde van Romandië op de agenda. Een koers die heel veel mogelijkheden biedt voor Remco Evenepoel.

Vandaag wordt afgetrapt met een proloog van 3,4 kilometer. Na enkele ritten in het middengebergte volgt nog een koninginnenrit en een tijdrit over 17 kilometer. Spek voor Evenepoels bek allemaal.

De rit van zaterdag, met meer dan 4.000 hoogtemeters, stat met stip in zijn agenda. Maar meer nog dan het resultaat komt het er nu op aan om progressie te boeken richting de Tour de France.

Maar ook de tijdrit is heel belangrijk, net als de proloog van vandaag. “Tijdritten zijn altijd belangrijk voor mij”, vertelt Evenepoel aan Het Nieuwsblad.

“Het wordt de eerste keer op mijn nieuwe gouden tijdritfiets met mijn regenboogtrui, dat geeft motivatie. En het is een mooie tijdrit: een beetje technisch in het begin, verder veel rechte lijnen, een klim zonder gevaarlijke afdaling. Het wordt een mooie afsluiter van de week.”

Of hij in de proloog ook start met zijn nieuwe tijdritfiets is nog niet zeker. “Dat gaan we pas na de verkenning beslissen.” Echt zijn ding is dat immers niet, over zo’n korte afstand.

“Je moet tijdens zo’n proloog ook veel sprintjes trekken van tien à twintig seconden om na de bochten op snelheid te komen, en dat is niet mijn sterkste punt. Het is een goeie test voor mijn hartslag en mijn acceleratievermogen.”

Ambities heeft hij dan ook niet voor de proloog. Zo’n korte tijdrit noemt hij een loterij. “Diegene die zich het meest durft te gooien in de bochten, haalt het meestal”, besluit Evenepoel.