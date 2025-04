Brusselmans is streng voor uitspraken van Van Gucht, maar zag ook Evenepoel in de fout gaan

De uitspraken van Ruben Van Gucht over Remco Evenepoel en de familie van zijn vrouw Oumi doen veel stof opwaaien. Evenepoel reageerde erg fel, maar was dat wel de juiste zet?

Remco Evenepoel wilde de uitspraken van Ruben Van Gucht niet zomaar laten passeren. Hij stelde immers dat Evenepoel "probeert te zorgen voor zijn schoonfamilie". Iets wat Evenepoel met klem ontkende.

Herman Brusselmans noemt het allemaal een "storm in een glas water", maar is ook streng voor Van Gucht. "Hij is uit de bocht gegaan, want je moet nooit beginnen met ‘ik heb van horen zeggen’", zei Brusselmans bij De Tafel van Tine.

"Dat is altijd bullshit. Je moet niet iets zeggen als waarheid en dan daarna zeggen dat je het van horen zeggen hebt. Dat is een fout", zei Brusselmans nog over de uitspraken van Van Gucht.

Heeft Evenepoel gewenste resultaat bereikt met reactie?

Brusselmans denkt echter ook dat Evenepoel met zijn felle reactie het omgekeerde heeft bereikt van wat hij wilde. "Ik zou hem aangeraden hebben om er zich vooral niets van aan te trekken en het gewoon te laten passeren. Want wat is nu het resultaat?"

"Zijn schoonfamilie, met name zijn Marokkaanse vrouw (Oumi is Belgisch, nvdr.), krijgt nu een heleboel bagger over zich heen via sociale media. Het is groter geworden dan het had moeten zijn", besloot Brusselmans nog.