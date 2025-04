Evenepoel trekt zich weinig aan van heisa in Romandië: ploegleider zegt waar het op staat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft zich niet al te veel aangetrokken van alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd. In de Ronde van Romandië deed hij het uitstekend in de proloog en eindigde in de top tien.

Een korte proloog van 3,44 kilometer met heel wat bochten is niet echt iets waar Remco Evenepoel in uitblinkt, maar plaatste dus wel gewoon in de top tien. Evenepoel werd achtste, op ruim vier seconden van winnaar Sam Watson. Evenepoel reageerde maandagavond laat nog op uitspraken van Ruben Van Gucht over de familie van zijn vrouw Oumi, maar daar leek hij zich tijdens de proloog nog weinig van aan te trekken. Dat zag ook ploegleider Klaas Lodewyck. Evenepoel laat heisa achter zich op de fiets "Hij heeft dat goed kunnen loslaten. Moet ook, eenmaal je op de fiets zit. We zijn hier tenslotte voor de koers, niet voor randzaken", zegt Lodewyck bij VTM Nieuws. Evenepoel liep er ook ontspannen bij voor de proloog. Evenepoel zette ook de beste tijd mee van de echte klassementsrenners, hij hield Joao Almeida achter zich met één seconde. Mooi meegenomen, maar daarmee zal Evenepoel het eindklassement niet op zag steken. Voor Lodewyck was er vooral iets anders belangrijk. "We wilden vooral zien bij Remco is een goed herstel na Luik-Bastenaken-Luik. En dat is zeker het geval", besloot Lodewyck nog.