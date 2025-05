Is de nieuwe Wout van Aert er? Bij Visma Lease a Bike weerleggen ze de vergelijking

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma Lease a Bike heeft dit seizoen al stevig gescoord met Matthew Brennan. Woensdag was het opnieuw prijs in de Ronde van Romandië.

Zes overwinningen heeft Matthew Brennan al achter zijn naam staan. Het lijstje is heel mooi voor iemand die pas 19 jaar is.

Hij won de Tour des 100 Communes, de GP de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini, de GP de Dénain, twee ritten in de Ronde van Catalonië en nu ook een rit in de Ronde van Romandië.

Ploegleider Maarten Wynants is blij met die resultaten. Een verrassing op zich is het niet, wel de maturiteit waarmee Brennan het weet te verwezenlijken.

Een vergelijking is dan ook snel gemaakt. Hij wordt hier en daar al de nieuwe Wout van Aert genoemd, maar voor Wynants zijn er toch wel wat verschillen.

“Matthew is explosiever. Ik vind wel dat je hem wel een beetje met Olav Kooij kunt vergelijken, die kwam ook zo binnen. Olav wist ook heel goed wat hij wilde. En hij heeft het de jaren nadien toch ook wel waargemaakt”, gaat hij verder.

“We willen hem volop kansen geven en dan zal hij zelf wel zien waar hij uitkomt. Dit jaar proberen we hem af en toe al te brengen in de WorldTour. Dit jaar al een grote ronde? Zeg nooit nooit als het nodig zou zijn, maar op dit moment is dat zeker niet het plan”, besluit Wynants.