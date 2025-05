"Met lede ogen": Patrick Lefevere fileert voorjaar van QuickStep, al zit hij er geregeld naast

Het voorjaar was opnieuw geen groot succes voor Soudal-QuickStep. In de Monumenten was het huilen met de pet op.

De grote koersen van het voorjaar werden een maat voor niets. “Ik ga het proberen te vertellen, zonder iemand zijn kop te stoten. Maar het was niet goed”, vertelt Lefevere bij de podcast Vals Plat.

Volgens Lefevere zijn de uitslagen beter dan hoe de ploeg gereden heeft. Met zeven overwinningen heeft vooral Tim Merlier het voorjaar van de ploeg gered. Ook Paul Magnier sprong eruit, met zijn tweede plek in de Omloop.

“Maar dan zijn er drie Monumenten voorbij, met Vlaanderen, Roubaix en Luik. Daar was het huilen met de pet op”, klinkt het bij Lefevere. The Godfather noemt cijfers, maar zit er wel geregeld naast.

“Ik denk dat de eerste in Luik-Bastenaken-Luik 36e (Vansevenant, 35e, red.) werd ofzo. In de Ronde van Vlaanderen werd Lampaert 28e (38e, red.). En Parijs-Roubaix was nog erger (Lampaert werd daar juist 28e, red.). Het is wat het is, ik heb het vastgesteld met lede ogen.”

Uiteindelijk was Casper Pedersen in Milaan-Sanremo, met een 26ste plek, de beste uitslag van Soudal-QuickStep in de Monumenten.