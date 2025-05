Goede etappe voor Soudal-QuickStep in Romandië, maar ploegleider schuift Visma-renner naar voren als winnaar

Vandaag staat de derde etappe van de Ronde van Romandië op het programma. Bij Soudal-QuickStep verwachten ze niet meteen een ritzege.

De etappe van vandaag ziet er uitnodigend uit voor Soudal-QuickStep, maar zelf zijn ze duidelijk er niet mee bezig om als eerste over de finish te bollen.

Dat vertelt ploegleider Klaas Lodewyck van Soudal-QuickStep voor de start van de etappe vandaag aan Het Laatste Nieuws.

Hij heeft een renner van een andere ploeg in het hoofd als mogelijke winnaar van deze rit. “Het is een lastige finish, maar ik ben er van overtuigd dat iemand als Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) dit ook vlot aankan”, klinkt het.

De bedoeling van Evenepoel en co is duidelijk. “Als er een kans is, laten we die zeker niet liggen, maar we staan vandaag niet aan de start met de gedachte om een ritzege te pakken.”

Gisteren was een zware dag voor de renners van QuickStep en ook dit weekend biedt nog veel mogelijkheden. “Zaterdag staat er nog een heel lastige etappe op het programma en op zondag ook nog eens een tijdrit. Dus het is niet de bedoeling om iedereen op te branden vandaag", besluit Lodewyck.