Liet Evenepoel zich nu verrassen of niet? Dit zegt hij er zelf over

Remco Evenepoel zat goed mee in de derde etappe in lijn van de Ronde van Romandië. Toch verloor hij nog wat plekjes in de rangschikking, door bonificaties.

Remco Evenepoel reed op een goede kilometer van het einde op een goede vierde plek in het leidende peloton. Een verrassende uitval bezorgde Jay Vine alsnog de overwinning. Evenepoel werd zevende in de rit, maar verloor in de klassering enkele plaatsen doordat andere renners aan de finish bonificatieseconden pakten. “Vrij goed gevoel vandaag, ik zat goed vooraan. Ik miste enkel nog de laatste punch”, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws. “Higuita zette een sterk tempo en dan was het moeilijk om nog iets te doen. We hebben met het team de benen zoveel mogelijk proberen te sparen vandaag. Ik ben blij met de finale die ik heb gereden omdat ik in dezelfde tijd al alle andere kopmannen finish.” Morgen staat de stevige koninginnenetappe op het menu. Zondag volgt dan nog een afsluitende tijdrit. Twee dagen dus voor Evenepoel om zich te laten zien.