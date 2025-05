Mogen we dromen? Dit verwacht Jan Bakelants van Wout van Aert in de Giro d'Italia

Volgende week vrijdag start de Giro in Albanië. Het is uitkijken wat onze landgenoot Wout van Aert daar kan presteren.

Het klassieke voorjaar zit erop. De volgende grote afspraak, de Giro d’Italia, gaat volgende week vrijdag al van start in Albanië.

Er wordt opnieuw met grote ogen vol verwachting gekeken naar wat Wout van Aert er kan presteren. Hij zou wel eens nog wat meer gemotiveerd kunnen zijn na een voorjaar vol ereplaatsen.

“Als je 3 zondagen op een rij 4e eindigt in een klassieker, dan ben je niet weggereden”, stelt Jan Bakelants bij Sporza. “Maar de lat ligt natuurlijk heel hoog en Wout legt de lat zelf ook heel hoog.”

Het voorjaar was volgens Bakelants geen ontgoocheling voor Van Aert, hij heeft er wel degelijk een heel positieve energie aan overgehouden.

“Wout was opgetogen met die 4e plaats in de Amstel Gold Race. Dat was toch wel een opsteker. Het was ook de enige keer dat hij naar huis ging met het gevoel dat hij er meer had kunnen uithalen.”

Bakelants ziet dan ook wel wat mogelijkheden. “Ik denk dat Wout in het Giro-peloton meteen een trapje stijgt", klinkt het. “Hij zou wel eens een heel goeie Giro kunnen rijden en een van de meest dominante renners zijn.”